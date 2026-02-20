LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Leclerc svetta in Bahrain Norris e Verstappen inseguono

Charles Leclerc ha dominato la prima giornata di test a Sakhir, battendo Norris e Verstappen con il miglior tempo di 1’33”179. La sua performance si è basata su un giro con gomme usate, dimostrando un buon ritmo nonostante le condizioni non ottimali. Norris ha ottenuto il secondo miglior tempo, mentre Verstappen si è concentrato sulle simulazioni di gara. La sessione prosegue con molte prove in programma per i prossimi giorni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.51 Leclerc ha provato a fare un altro giro lanciato, con gomme usate, stampando il crono di 1’33?179, quindi più lento di 1? rispetto al suo best-time. 16.49 Ferrari che ha deciso con Leclerc di gettare un po’ giù la maschera, mentre Mercedes ha deciso un po’ di nascondersi, con Russell che si è maggiormente dedicato ai long run. 16.47 1’32?240 per Leclerc che replica ancora questo tempo, su uno standard piuttosto elevato. Il monegasco ha girato sulla C4. 16.45 Torna in pista Leclerc, farà un altro giro lanciato? 16.43 Norris gira sempre in 1’38” con le gomme dure, mentre Verstappen lavora con gomme Proto sul passo dell’1’36”.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Leclerc svetta in Bahrain, Norris e Verstappen inseguono Leggi anche: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Leclerc vola in Bahrain, Norris e Verstappen inseguono Leggi anche: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Leclerc vola in Bahrain, Norris e Russell inseguono Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: F1, test in Bahrain, a Russell il Day-1 dei test. Leclerc chiude terzo: risultati e tempi; F1, test in Bahrain: Norris re del giorno 1. Leclerc 3°. Hamilton: I giudizi? È presto; LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: ottima simulazione di gara per Leclerc. Passo falso Mercedes; Test F1, chiuso il primo giorno di prove in Bahrain: Norris il più veloce davanti a Verstappen e alla Ferrari di Leclerc. LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Leclerc in vetta davanti ad Antonelli. Ocon gira con le intermedie nel deserto!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.18 Esteban Ocon torna ai box dopo aver distrutto le intermedie sull'asciutto. Il francese ha regalato diverse ... oasport.it F1 LIVE, Test Bahrain in diretta: Leclerc il più veloce al mattino, problemi per la Mercedes di Kimi Antonelli, classifica dei tempi e risultatiLa diretta dell'ultima giornata dei test della Formula 1 2026 in Bahrain, a Sakhir: oggi la Ferrari manda in pista Leclerc ... fanpage.it F1 | Leclerc in testa alla pausa dei test a Sakhir. Ultimo giorno di prove, dietro il ferrarista Antonelli e Piastri. #ANSA - facebook.com facebook F1 | Leclerc in testa alla pausa dei test a Sakhir. Ultimo giorno di prove, dietro il ferrarista Antonelli e Piastri. #ANSA x.com