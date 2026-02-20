LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Leclerc resta in testa e completa una gran simulazione di gara
Leclerc ha dominato il test di Sakhir 2026, portando a termine una lunga simulazione di gara. La causa è il lavoro intenso sulla macchina, che permette al pilota di affinare la sua guida. Durante la sessione, il monegasco ha mantenuto il miglior tempo, dimostrando un buon ritmo anche sotto pressione. La squadra Ferrari potrebbe ora decidere di tentare un record di velocità, sfruttando i dati raccolti. La giornata prosegue con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le prestazioni in vista delle prossime gare.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.41 Dopo la simulazione di gara, potrebbe arrivare anche un vero tentativo di time-attack per la Ferrari. Leclerc in pista con gomme nuove (C3 o C4). 11.40 Venti minuti alla pausa pranzo di metà giornata. Alle 13.00 italiane cominceranno le ultime 4 ore di test della pre-season di F1 in vista del Mondiale 2026. 11.37 Ricordiamo che, per quanto riguarda i top team, i migliori tempi odierni di Leclerc, Antonelli e Hadjar sono stati ottenuti con gomme C3, mentre quello di Piastri è arrivato con le C4 (uno step più morbido e performante). 11.34 Leclerc rientra ai box, consentendo ai meccanici di fare una prova di pit-stop.🔗 Leggi su Oasport.it
