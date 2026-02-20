LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Leclerc rafforza il primato Russell e Verstappen iniziano il lavoro

Charles Leclerc ha mantenuto il primo posto nel test di Sakhir 2026, grazie a un miglior giro di 1’36”8. La causa è il miglioramento della sua affidabilità rispetto alle precedenti uscite. Russell e Verstappen hanno iniziato a lavorare sulla gestione delle gomme e sulla simulazione di passo gara, girando con le medie intorno a 1’37”. Russell si concentra sulla resistenza delle gomme, mentre Verstappen testa diverse strategie di pit stop. La sessione continua con diversi piloti che cercano di migliorare i tempi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.12 Russell sta facendo un lavoro sul passo gara, girando con le medie in 1'37" alto. 14.10 Verstappen, attualmente in undicesima posizione, continua a girare con gomme medie in pista e il suo ritmo è di 1'39?710. 14.08 LECLERC! Il ferrarista migliora di qualche centesimo il suo miglior tempo della sessione mattutina, portando il nuovo limite a 1'33?629. Charles che ha fatto la differenza nel secondo settore, rispetto al suo best-time della sessione diurna. 14.06 Leclerc torna in pista con mescole medie con la Ferrari. 14.05 Verstappen prosegue nel suo lavoro con le gomme medie, in chiave long-run.