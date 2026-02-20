LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Leclerc in vetta davanti ad Antonelli a metà giornata

Charles Leclerc ha conquistato il miglior tempo durante il test F1 a Sakhir, causa le alte temperature che influenzano le gomme e le strategie dei piloti. A metà giornata, il monegasco si trova davanti a Antonelli, che ha migliorato la sua prestazione rispetto alla mattina. Gli ingegneri monitorano attentamente i dati raccolti, mentre i piloti si preparano per le ultime sessioni. La pista è ancora molto calda, e le squadre cercano di ottimizzare le prestazioni delle monoposto. La giornata prosegue con molte emozioni in vista delle prossime qualifiche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.50 Dieci minuti alla ripresa delle ostilità. Vediamo se i protagonisti scenderanno subito in pista oppure aspetteranno qualche minuto 12.47 Cinque auto hanno chiuso in un secondo (822 millesimi per la precisione) dalla vetta. Vedremo se questo pomeriggio altri protagonisti si avvicineranno o supereranno il crono di Leclerc. 12.44 Ottanta giri per Leclerc quest’oggi, il monegasco è stato superato dal solo Esteban Ocon (Haas). La speranza è quella di non avere problemi nelle ultime quattro ore in vista del Mondiale. 12.41 Immagini dal Bahrain 49 laps this morning and that’s a wrap for Kimi’s pre-season testing pic.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Leclerc in vetta davanti ad Antonelli a metà giornata Leggi anche: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Leclerc in vetta a metà giornata, 2° Norris Leggi anche: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Charles Leclerc vola in vetta davanti a Kimi Antonelli e Lando Norris Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Test F1 in Bahrain: a Norris il Day-1, poi Verstappen e Leclerc. Risultati e tempi; F1, test in Bahrain: Norris re del giorno 1. Leclerc 3°. Hamilton: I giudizi? È presto; LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: ultima giornata prima del Mondiale!; Test F1, chiuso il primo giorno di prove in Bahrain: Norris il più veloce davanti a Verstappen e alla Ferrari di Leclerc. LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Leclerc in vetta davanti ad Antonelli. Ocon gira con le intermedie nel deserto!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.18 Esteban Ocon torna ai box dopo aver distrutto le intermedie sull'asciutto. Il francese ha regalato diverse ... oasport.it F1 2026. Cronaca LIVE test prestagionali in Bahrain: Leclerc primo a Sakhir, problemi per AntonelliLa Formula 1 torna in pista a Sakhir per la seconda settimana di test prestagionali 2026: Automoto.it è in Bahrain con l’inviata Diletta Colombo per raccontarvi la cronaca in diretta, tra aggiornament ... automoto.it LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: alle 08.00 scatta il Day-3. Tutti in pista per le ultime 8 ore - x.com Lando Norris torna in pista a Sakhir per la seconda settimana di test F1 2026. Il pilota della McLaren ha ammesso i progressi della monoposto, dei punti di forza del long-run e della motivazione che lo spinge a confermarsi campione - facebook.com facebook