LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Leclerc e Antonelli lavorano sul passo crisi nera per Aston Martin

Leclerc e Antonelli sono impegnati nel test a Sakhir, dove Aston Martin non ha ancora effettuato prove e Cadillac ha completato appena quattro giri con Perez. La mancanza di attività di Aston Martin solleva dubbi sulla preparazione della squadra, mentre i due piloti Ferrari cercano di migliorare il passo. La giornata di test continua con poche vetture in pista e molte attese da parte degli appassionati, che sperano in segnali positivi prima dell’inizio della stagione. La pista di Sakhir resta silenziosa, mentre le squadre si preparano alle prossime sessioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.51 Aston Martin è l'unico team a non essere ancora sceso in pista oggi, mentre Cadillac ha percorso solo quattro giri con Perez. 9.49 Di seguito il cronologico di Antonelli nel suo long-run con gomme C3: 1:37.789 1:37.072 1:37.091 1:36.989 1:37.034 1:37.386 1:37.348 1:38.107 1:37.449 9.47 Hulkenberg si migliora con l'Audi in 1'37?0, ma resta in nona posizione a oltre 3 secondi dalla vetta. 9.46 Si interrompe dopo dieci tornate il run di Antonelli, che aveva firmato nel suo ultimo giro un ottimo 1'37?4 con le C3. Leclerc è impegnato invece in uno stint con gomma C2 ed il suo passo si attesta sull'1'38?5 dopo quattro o cinque passaggi.