LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Leclerc chiude davanti a tutti in Bahrain! Norris e Verstappen inseguono Mercedes si nasconde

Charles Leclerc ha dominato i test di Sakhir 2026, dimostrando di avere un passo più veloce degli altri piloti. La sessione si è svolta senza incidenti e con condizioni meteo stabili, permettendo alle squadre di valutare bene le prestazioni delle nuove monoposto. Norris e Verstappen si sono attestati nelle posizioni subito dietro al ferrarista, mentre la Mercedes ha preferito non mostrarsi troppo competitiva. La giornata si è conclusa con una prova di resistenza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.01 Nella simulazione dello start, Ferrari si è confermata con Leclerc superiore a tutti. La Rossa, in questo aspetto, ha mostrato superiorità. 17.00 BANDIERA A SCACCHI!!! 16.59 Piloti che si schierano in griglia ora per simulare il via. 16.58 Piloti in griglia e ora verrà simulata il false-start. Dopo di che, giro di ricognizione e partenza vera e propria. 16.55 Macchine allineate in pit-lane per simulare la sospensione della gara e poi andare in griglia. 16.53 Si comincia con le simulazione delle varie procedure: gara sospesa con bandiera rossa, false-start dalla griglia e partenza classica.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Leclerc chiude davanti a tutti in Bahrain! Norris e Verstappen inseguono, Mercedes si nasconde Leggi anche: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Leclerc vola in Bahrain, Norris e Verstappen inseguono Leggi anche: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Leclerc svetta in Bahrain, Norris e Verstappen inseguono Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: ottima simulazione di gara per Leclerc. Passo falso Mercedes; F1 test Bahrain-1 2026: chi guida e quando? I turni dei piloti nei tre giorni di prove; LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Antonelli il migliore nell’ultima giornata! Hamilton veloce, ma si ferma per un problema tecnico; LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Ferrari davanti a tutti con Leclerc! McLaren solida, problemi per Red Bull e Mercedes. LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Leclerc in vetta davanti ad Antonelli. Ocon gira con le intermedie nel deserto!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.18 Esteban Ocon torna ai box dopo aver distrutto le intermedie sull'asciutto. Il francese ha regalato diverse ... oasport.it F1 LIVE, Test Bahrain in diretta: Leclerc il più veloce al mattino, problemi per la Mercedes di Kimi Antonelli, classifica dei tempi e risultatiLa diretta dell'ultima giornata dei test della Formula 1 2026 in Bahrain, a Sakhir: oggi la Ferrari manda in pista Leclerc ... fanpage.it F1 | Leclerc in testa alla pausa dei test a Sakhir. Ultimo giorno di prove, dietro il ferrarista Antonelli e Piastri. #ANSA - facebook.com facebook F1 | Leclerc in testa alla pausa dei test a Sakhir. Ultimo giorno di prove, dietro il ferrarista Antonelli e Piastri. #ANSA x.com