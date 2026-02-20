LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Ferrari cerca conferme nell’ultima sessione

Andrea Stella ha dichiarato che la Ferrari non è tra le favorite nel test di Sakhir 2026, svolto oggi. La squadra prova nuove configurazioni e miglioramenti, sperando di trovare maggiore affidabilità. La sessione si svolge in condizioni meteo favorevoli, permettendo ai piloti di accumulare dati utili. I meccanici lavorano freneticamente ai box, cercando di ottimizzare ogni dettaglio. La Ferrari si concentra su alcuni aggiornamenti tecnici cruciali per la prossima stagione. La prova prosegue con l’obiettivo di confermare i progressi fatti finora.

Le parole di Andrea Stella ai microfoni di Sky Sport F1: "Rispondendo alle altre squadre direi che non siamo i favoriti. I cambiamenti sono stati giganteschi rispetto alla passata stagione, probabilmente i quattro top team sono abbastanza vicini. Ferrari e Mercedes sembrano i più pronti ed i più veloci, ma la stagione sarà molto lunga. Il campionato sarà deciso dallo sviluppo, noi ci stiamo concentrando su quello". 13.50 La classifica aggiornata: 1 Charles Leclerc Ferrari 1:33.689 2 Kimi Antonelli Mercedes +0.227 3 Oscar Piastri McLaren +0.663 4 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.

