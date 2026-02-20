LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Charles Leclerc sempre al comando si avvicina Oscar Piastri

Charles Leclerc ha mantenuto il primo posto nel test di Sakhir 2026, causato da un passo costante e senza errori. Nella giornata di oggi, il pilota Ferrari ha migliorato ancora il suo tempo, avvicinandosi a Oscar Piastri, che si sta impegnando per ridurre il divario. Alle 8.55, Andrea Kimi Antonelli ha segnato il suo primo miglioramento con un 1:33, aggiungendo interesse alle prove mattutine. La sessione prosegue con i team pronti a spingere al massimo per perfezionare le vetture.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.55 Primo squillo di giornata di Andrea Kimi Antonelli! Il bolognese, infatti, piazza un ottimo 1:33.916 con gomme medie e sale in seconda posizione a 227 millesimi da Charles Leclerc. 08.52 Charles Leclerc decide di fare rientro ai box dopo aver completato 15 giri totali. Per il momento il monegasco vanta il miglior tempo del Day-3 in 1:33.689 con 663 millesimi su Oscar Piastri e 805 su Esteban Ocon. Torna in pista Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes, forse la vettura che più ha impressionato in questi test di Sakhir. 08.49 Al momento in azione, oltre a Charles Leclerc (che chiude un altro giro in 1:38. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Charles Leclerc sempre al comando, si avvicina Oscar Piastri Leggi anche: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Charles Leclerc inizia forte e sale subito al comando Leggi anche: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Charles Leclerc al comando davanti a Kimi Antonelli e Lando Norris Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Antonelli il migliore nell’ultima giornata! Hamilton veloce, ma si ferma per un problema tecnico; F1 test Bahrain-1 2026: chi guida e quando? I turni dei piloti nei tre giorni di prove; LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Ferrari davanti a tutti con Leclerc! McLaren solida, problemi per Red Bull e Mercedes; Test in Bahrain, come seguirli in tempo reale e in streaming su Sky: oggi la terza giornata. F1 LIVE, Test Bahrain in diretta: c’è Leclerc al volante della Ferrari, classifica e risultatiLa diretta dell'ultima giornata dei test della Formula 1 2026 in Bahrain, a Sakhir: oggi la Ferrari manda in pista Leclerc ... fanpage.it Test F1 Sakhir 2026 oggi: orari 20 febbraio, tv, programma, streamingOggi, venerdì 20 febbraio, si terrà la giornata conclusiva dell'ultima finestra dei Test ufficiali pre-stagionali di Formula Uno a Sakhir in preparazione ... oasport.it LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: alle 08.00 scatta il Day-3. Tutti in pista per le ultime 8 ore - x.com Lando Norris torna in pista a Sakhir per la seconda settimana di test F1 2026. Il pilota della McLaren ha ammesso i progressi della monoposto, dei punti di forza del long-run e della motivazione che lo spinge a confermarsi campione - facebook.com facebook