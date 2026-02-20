LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Charles Leclerc sempre al comando ma Kimi Antonelli si fa sotto

Charles Leclerc domina il test a Sakhir, ma Kimi Antonelli si avvicina, spinto dai miglioramenti della sua monoposto. La sessione mattutina ha visto il pilota Ferrari mantenere il primo posto con un tempo di 1:33, mentre Antonelli ha registrato progressi significativi, avvicinandosi a pochi decimi. La giornata prosegue con molte aspettative, mentre i team cercano di affinare le vetture prima dell'inizio del campionato. La sfida tra i giovani talenti e i veterani si fa sempre più serrata, con gli occhi puntati sui tempi degli ultimi aggiornamenti.

09.00 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-3 1 Charles LeclercFerrari 1:33.689 4 2 Kimi AntonelliMercedes +0.227 5 3 Oscar PiastriMcLaren +0.663 3 4 Esteban OconHaas F1 Team +0.805 6 5 Isack HadjarRed Bull Racing +0.822 5 6 Carlos SainzWilliams +1.563 5 7 Arvid LindbladRacing Bulls +1.985 5 8 Pierre GaslyAlpine +2.375 6 9 Nico HulkenbergAudi +3.541 4 10 Sergio PerezCadillac – – 1 08.58 Sta per concludersi la prima ora di lavoro in pista a Sakhir. La colonnina di Mercurio continua a salire. Siamo a 26° per l'atmosfera e 39° sull'asfalto. 08.55 Primo squillo di giornata di Andrea Kimi Antonelli! Il bolognese, infatti, piazza un ottimo 1:33.