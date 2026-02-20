LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Charles Leclerc migliora ancora e allunga su Hadjar

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.40 Esteban Ocon con la Haas spinge e migliora. 1:34.494 a 805 millesimi da Charles Leclerc. Oscar Piastri si lancia a sua volta e chiude in 1:34.352 ed è secondo a 663 millesimi dal monegasco. Gomme C4 per il pilota McLaren. 08.37 Ai box Ferrari si lavora sulla monoposto di Charles Leclerc. Vedremo quando potrà tornare in azione. Andrea Kimi Antonelli fa segnare un 1:36.684 a 2.995 dalla vetta. Di nuovo in pista Oscar Piastri. 08.34 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-3 1 Charles LeclercFerrari 1:33.689 3 2 Isack HadjarRed Bull Racing +0.822 4 3 Esteban OconHaas F1 Team +2. 🔗 Leggi su Oasport.it

