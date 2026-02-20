LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Charles Leclerc comanda davanti ad Antonelli e Piastri

Charles Leclerc ha preso il comando durante il test di Sakhir 2026, dopo aver completato un giro in 1’39”1. La sessione vede la lotta tra piloti di diverse squadre, con Antonelli che si avvicina con un tempo di 1’37”0. Piastri si posiziona subito dietro, cercando di migliorare la sua prestazione. La pista si anima con i riscontri dei primi tempi e le strategie dei team. La giornata di test prosegue con molte novità in vista della prossima stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.32 Antonelli prosegue il suo run in 1’37?0, mentre Leclerc gira adesso in 1’39?1. 09.30 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-3 1 Charles LeclercFerrari 1:33.689 6 2 Kimi AntonelliMercedes +0.227 7 3 Oscar PiastriMcLaren +0.663 4 4 Esteban OconHaas F1 Team +0.805 7 5 Isack HadjarRed Bull Racing +0.822 7 6 Arvid LindbladRacing Bulls +1.549 6 7 Carlos SainzWilliams +1.563 6 8 Pierre GaslyAlpine +2.003 6 9 Nico HulkenbergAudi +3.541 5 10 Sergio PerezCadillac – – 1 09.27 Andrea Kimi Antonelli chiude un giro in 1:34.090 e non migliora per 174 millesimi. Il bolognese ha stabilito il nuovo record nel T3 e ha già messo in cascina 32 giri. 🔗 Leggi su Oasport.it

