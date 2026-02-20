LIVE Cobolli-Wong 7-5 6-6 ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA | l’azzurro non evita il tie-break era 3-0

Carmine Cobolli ha vinto il primo set contro il suo avversario con un punteggio di 7-5, ma poi ha subito un parziale di 6-6 nel secondo, rischiando di perdere al tie-break. Durante il match, il tennista romano ha recuperato un punto difficile con un rovescio preciso, mentre al 2-2 ha risposto con un dritto inside-in deciso. Il confronto prosegue in equilibrio, con il pubblico che segue ogni scambio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Passa con il rovescio il romano! 2-2 Con il dritto inside in Cobolli. 1-2 Mamma mia, errore di rovescio. Che cosa fa la mancanza di fiducia amici. 1-1 Ace d'ordinanza. 1-0 Disastroso rovescio in palleggio di Wong. Regalo! Favorito Wong, visto che è un big server. 6-6 Non risponde di rovescio sulla seconda l'italiano. E allora, stavolta non evita il tie-break! A-40 Ace. 40-40 Rallenta dannatamente Wong e subisce l'aggressione di dritto di Cobolli, forte ma senza rischiare nulla. 40-30 Ace d'ordinanza. 30-30 Prende la riga Wong col rovescio dopo il servizio.