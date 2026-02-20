LIVE Cobolli-Wong 7-5 6-5 ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA | sarà tie-break?
Il tennista Cobolli-Wong sta giocando una partita combattuta a Delray Beach, con un punteggio di 7-5, 6-5. La causa di questa sfida intensa è la sua voglia di conquistare il primo set, mentre il pubblico segue con attenzione ogni punto. Il romano si trova in vantaggio, ma il suo avversario cerca di recuperare. La partita potrebbe concludersi con un tie-break, a meno di un'improvvisa svolta. La tensione cresce man mano che il set si avvicina alla fine.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 Comunque resta avanti il romano e male che vada giocherà il tie-break. 40-15 Servizio vincente. Incredibile aver ceduto il servizio in quel modo e alla prima chance. 30-15 Perde il dritto in avanzamento Cobolli. 30-0 Se ne va il dritto di Wong. 15-0 Solito schema servizio-dritto. 5-5 Non rispondiamo sulla seconda, di dritto. Male! Stavolta sarà tie-break? 40-30 Errore di dritto Wong. 40-15 Ace sporco. 30-15 Con la prima Wong. 15-15 Di poco lungo il dritto di Wong. 15-0 Prima vincente d’ordinanza. 5-4 Tutto facile per Cobolli, che però era 3-0. 40-0 Servizio e dritto.🔗 Leggi su Oasport.it
