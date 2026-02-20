LIVE Cobolli-Wong 7-5 4-3 ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA | niente il romano regala il break che rimette nel match l’avversario
Marco Cobolli-Wong ha perso un vantaggio importante nel match di Delray Beach, lasciando il suo avversario in corsa. Dopo aver vinto il primo set e aver portato avanti nel secondo, il tennista romano ha ceduto il servizio a 4-3, permettendo all’avversario di tornare in partita. Nonostante il break favorevole, Cobolli-Wong si trova ora in difficoltà, cercando di riacciuffare il punteggio. Il pubblico assiste a un incontro ancora aperto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Torna avanti Cobolli, purtroppo era 3-0 col match in mano e ha rimesso in scia il rivale. 40-0 Servizio e dritto esplosivo. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Scambio prolungato vinto da Cobolli. 3-3 In un amen, siamo di nuovo pari. 40-15 Servizio vincente. 30-15 Ace. 15-15 Risposta nei piedi del romano a segno. 15-0 Prima vincente. 3-2 Completato il disastro con anche l’errore gratuitissimo di rovescio. L’avevamo detto, si riapre tutto! 30-40 Gratuito, il secondo, di dritto. Palla per appaiare di nuovo la situazione per Wong. La mancanza di fiducia gioca sempre brutti scherzi.🔗 Leggi su Oasport.it
