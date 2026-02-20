LIVE Cobolli-Wong 7-5 4-3 ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA | niente il romano regala il break che rimette nel match l’avversario

Marco Cobolli-Wong ha perso un vantaggio importante nel match di Delray Beach, lasciando il suo avversario in corsa. Dopo aver vinto il primo set e aver portato avanti nel secondo, il tennista romano ha ceduto il servizio a 4-3, permettendo all’avversario di tornare in partita. Nonostante il break favorevole, Cobolli-Wong si trova ora in difficoltà, cercando di riacciuffare il punteggio. Il pubblico assiste a un incontro ancora aperto.