LIVE Cobolli-Wong 7-5 3-2 ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA | niente il romano regala il break che rimette nel match l’avversario

Il tennista Cobolli-Wong ha perso il primo set e si trova sotto nel secondo, dopo aver concesso un break all’avversario. Durante il match a Delray Beach, il romano ha commesso un errore che ha permesso all’altro giocatore di tornare in partita. I punti si susseguono rapidamente, con scambi intensi e serve efficaci da entrambe le parti. Il pubblico assiste a una partita combattuta, con il punteggio che si mantiene in equilibrio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 In un amen, siamo di nuovo pari. 40-15 Servizio vincente. 30-15 Ace. 15-15 Risposta nei piedi del romano a segno. 15-0 Prima vincente. 3-2 Completato il disastro con anche l’errore gratuitissimo di rovescio. L’avevamo detto, si riapre tutto! 30-40 Gratuito, il secondo, di dritto. Palla per appaiare di nuovo la situazione per Wong. La mancanza di fiducia gioca sempre brutti scherzi. 30-30 Risposta nei piedi, l’ennesima. Non va fatto colpire mai da fermo. 30-15 Slice a segno! 15-15 Servizio vincente. Applaude l’angolo, orfano del padre Stefano. 0-15 Errore di dritto in rete di Cobolli, qui si può riaprire la partita.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Wong 7-5, 3-2, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: niente, il romano regala il break che rimette nel match l’avversario Leggi anche: LIVE Cobolli-Wong 7-5, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: il romano evita il tie-break nel 1° set! Leggi anche: LIVE Cobolli-Wong 7-5, 1-0, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: il romano evita il tie-break nel 1° set! Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dove vedere in tv Cobolli-Wong oggi, ATP Delray Beach 2026: orario, programma, streaming; ATP Delray Beach 2026, che occasione per Cobolli: ai quarti con Wong. Ritorno vincente per Ruud; Cobolli torna a vincere: battuto Atmane a Delray Beach. Domani c'è Berrettini a Rio; ATP Delray Beach 2026: nel giorno di Cobolli torna e avanza Ruud. LIVE Cobolli-Wong, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: occasione di approdare in semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Flavio COBOLLI e Coleman Wong, ... oasport.it Cobolli, chance semifinale a Delray Beach contro WongFlavio Cobolli affronta Coleman Wong nei quarti di finale dell’ ATP 250 di Delray Beach. L’incontro, in programma venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 19:00 locali, rappresenta per l’azzurro l’occasione ... it.blastingnews.com Wong è il classico tennista poco conosciuto ma... che devi battere. Cobolli deve giocare un buon match #Cobolli x.com GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI venerdì 20 DELRAY BEACH Ore 19:00 Cobolli vs Wong RIO DE JANEIRO Ore 22:30 Berrettini vs Buse Forza ragazzi Sky Sport Arena. Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV. - facebook.com facebook