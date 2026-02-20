LIVE Canada-Finlandia 3-2 Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | rimonta completata nordamericani in finale!

Il Canada ha vinto la semifinale contro la Finlandia con un punteggio di 3-2, dopo una rimonta emozionante. La partita si è conclusa poche ore fa, davanti a una grande affluenza di tifosi allo stadio. I nordamericani hanno dimostrato determinazione e forza, conquistando così un passaggio in finale. La sfida ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto. La prossima partita si gioca questa sera alle 21.

19.23 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live testuale della semifinale fra Canada e Finlandia finisce qui! Il prossimo appuntamento con l'hockey è stasera alle 21.10 con l'altra semifinale olimpica! Per sapere la squadra vincitrice del torneo occorrerà invece aspettare la finale di domenica! 19.20 La partita non ha deluso le aspettative regalando tante emozioni agli appassionati di hockey! Dopo un avvio a rilento, in cui tutte e due le squadre sembravano intimorite dalla posta in palio, il match si è acceso con il vantaggio finlandese.