LIVE Canada-Finlandia 1-2 Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | si riapre la partita!

Il risultato tra Canada e Finlandia è di 1-2, con la partita ancora aperta. La causa della rimonta finlandese sono state alcune azzeccate azioni offensive e un gol decisivo di Granlund, che ha sorpreso la difesa canadese con un dribbling rapido. La squadra nordica ha mostrato maggiore determinazione nel secondo tempo, riaccendendo le speranze di vincere. La partita prosegue con intensità, e i tifosi restano in attesa di ulteriori emozioni.

16? Granlund conclude dopo un dribbling secco sull'avversario. La conclusione è leggermente troppo alta e sorvola la porta. 15? GOOOOL! Si riapre il match! Il tiro dalla distanza viene deviato sotto porta da Reinhart! Saros non può nulla, il disco entra in porta e il Canada torna in carreggiata. 14? Altro power play a favore del Canada. Punito Granlun per una bastonata in faccia a Marchand. Occasione per riaprire la partita! 13? Saros nega ancora una volta il gol a Celebrini. Sul pericoloso rebound il primo ad avventarsi è un difensore finlandese che spazza via prima che Jarvis potesse spingere il disco in porta.