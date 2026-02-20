Il Canada ha subito un gol dalla Finlandia durante la partita di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi. La rete arriva al secondo periodo, grazie a una giocata rapida sulla linea blu. I nordici mostrano una difesa compatta, impedendo ai canadesi di trovare il gol. La partita prosegue con intensità tra le due nazionali. I tifosi seguono con attenzione ogni mossa in attesa di un possibile pareggio. La sfida tra le due squadre continua a emozionare gli spettatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.17 Le squadre sono rientrate negli spogliatoi per il primo intervallo. Il gioco riprenderà fra poco meno di 15 minuti. 17.15 Prima frazione di gioco che si chiude con il vantaggio meritato della Finlandia. La squadra biancoblù è riuscità ad arginare la forza e la velocità degli attaccanti avversari grazie ad una difesa attenta e feroce nella zona centrale del campo. Il Canada paga l’indisciplina, concedendo uno sciocco power play dal quale nasce il gol avversario. Primo periodo nel complesso avaro di grandi occasioni, ma con alto ritmo ed intensità. FINITO IL PRIMO PERIODO 19? Cerca di reagire subito il Canada! i nordamericani adesso si spingono in avanti con meno timore.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Canada-Finlandia 0-1, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: la disciplina premia gli scandinavi

