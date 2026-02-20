LIVE Bob a 4 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | tra poco la quinta prova Baumgartner cerca le ultime conferme

Bob a 4, alle Olimpiadi 2026, ha visto Baumgartner cercare conferme importanti dopo le prime quattro prove. La sua performance di ieri ha attirato l’attenzione degli appassionati, che seguono con interesse la sua corsa verso la qualificazione. La quinta prova, prevista tra poco, potrebbe essere decisiva per il suo piazzamento finale. I fan sono già pronti a tifare, mentre gli spettatori si preparano a seguire l’evento in diretta streaming. Domani, invece, si aprirà ufficialmente la competizione principale.

9.50 Domani, sabato 21 febbraio, inizierà la prima prova della competizione dove si inizierà a fare sul serio. Oggi capiremo se Baumgartner vuole iscriversi definitivamente per la corsa alle medaglie. 9.47 I primi tre a scendere saranno i tre tedeschi medagliati nel bob a 2, Lochner, Friedrich e Ammour. 9.45 Il nostro Baumgartner sarà il sesto a partire in startlist. 9.40 Buongiorno amici di OA Sport, alle 10.00 inizierà la quinta batteria di prova del bob a 4. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle quinta e della sesta batteria di prova del bob a 4, con i bobbisti in gara che testeranno per l'ultima volta la pista dedicata al grande Eugenio Monti al Cortina Sliding Center.