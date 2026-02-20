LIVE Bob a 4 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | termina la sessione dei test la gara inizia domani alle 10.00

Bob a 4, durante i test di oggi, si è conclusa una sessione decisiva prima delle Olimpiadi 2026. La causa è il maltempo, che ha impedito alcune prove fondamentali. Tentea, Sun, Li e Del Duca hanno scelto di non partecipare alla sesta manche a causa delle condizioni della pista. La gara ufficiale partirà domani alle 10.00, con gli atleti pronti a sfidarsi sulla neve. Gli organizzatori continuano a monitorare la situazione in vista dell'inizio dell'evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.29 Anche Tentea, Sun, Li e Del Duca hanno deciso di non usufruire della pista nella sesta manche di prova. Termina qui quindi questa sessione di test sulla pista Eugenio Monti. 11.27 Sesto posto per Brown con un tempo di 56.50 e un ritardo di 94 centesimi di svantaggio dalla vetta. 11.25 Settimo posto per Edelman, 1.31 secondi di ritardo da un irraggiungibile Vogt. 11.24 Pitter chiude al sesto posto con un ritardo di 1.16 secondi. Intanto anche il coreano Suk ha dato forfait. 11.23 L'olandese Wesselink non prenderà parte alla manche, insieme allo svizzero Rohner.