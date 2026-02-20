LIVE Bob a 4 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | inizia l’ultimo test ancora forfait di Baumgartner

Bob a 4 ha fatto il suo debutto alle Olimpiadi 2026, ma il forfait di Baumgartner ha cambiato i piani. La gara continua senza di lui, mentre gli atleti si preparano per le prossime prove. Oggi, le condizioni meteo hanno complicato la preparazione, portando a diverse assenze. Intanto, il brasiliano Bindilatti attende il suo turno, mentre anche Kranz ha deciso di non partecipare alla sesta batteria. La competizione si svolge senza pause, con gli atleti pronti a sfidarsi in un clima di tensione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.21 Mentre aspettiamo il tempo del brasiliano Bindilatti, anche Kranz non prenderà parte alla sesta batteria. 11.20 Dearborn parte bene ma perde troppo terreno e chiude con 68 centesimi di svantaggio e il quarto posto provvisorio. 11.19 Assenti anche il lettone Kalenda e il francese Heinrich, che ha chiuso al primo posto la quinta manche. 11.18 Horn chiude al terzo terzo posto provvisorio con 63 centesimi di svantaggio. 11.17 Forfait anche per Follador, Kim e Austin. Nel frattempo aspettiamo il tempo di Horn. 11.15 Anche Treichl e Baumgartner non parteciperanno neanche alla sesta manche.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: inizia l’ultimo test, ancora forfait di Baumgartner Leggi anche: LIVE Bob a 2 maschile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: continuano i test per Baumgartner Leggi anche: LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: inizia la quinta manche, non c’è Baumgartner Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Patrick Baumgartner il più veloce in entrambe le prove; LIVE Bob a 4, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Baumgartner si mette dietro i tedeschi nella quarta prova; Diretta Milano Cortina 2026, medaglie Italia: news e risultati Olimpiadi live oggi 19 febbraio; Patrick Baumgartner veloce anche nella terza prova del bob a 4. Tedeschi lontani. LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Patrick Baumgartner il più veloce in entrambe le proveCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.12 Il bob a 4 tornerà domani alle 10.00 con la terza e quarta batteria di prova, vedremo se Baumgartner ... oasport.it LIVE Bob a 4, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Baumgartner si mette dietro i tedeschi nella quarta provaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.10 La quinta prova del bob a 4 inizierà alle 10.00 di domani, con la sesta e ultima batteria che partirà poco ... oasport.it Olimpiadi, è l’ora della lecchese Alessia Gatti: «Grande fiducia» Bob a due, esordio alle 18 con la prima discesa. L’allenatore: «Un sogno partecipare ai Giochi» #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #LeccoCittà #Lecco #AlessiaGatti #GiadaAndreutti - facebook.com facebook Olimpiadi: oggi freestyle, bob e short track. Fontana e Lollobrigida ancora in pista ilsole24ore.com/art/olimpiadi-… x.com