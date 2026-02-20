LIVE Bob a 4 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Heinrich è primo in quinta batteria con una startlist decimata

Heinrich si posiziona primo nella quinta batteria di Bob a 4 alle Olimpiadi 2026, grazie a una partenza forte. La gara si svolge con una startlist ridotta, che rende più facile per lui conquistare la testa. La competizione si tiene a Sankt Moritz, dove le condizioni della pista favoriscono i velocisti più esperti. Heinrich ha dimostrato di essere in forma, sfruttando al massimo le opportunità offerte dall’assenza di alcuni avversari. La corsa continua, con i primi a scendere verso il traguardo.

10.33 Buon segnale da parte di Heinrich che ovviamente è primo ma senza il possibile tempo di molti bobbisti che gli avrebbero dato almeno filo da torcere. 10.30 Sun trova l'ottavo posto con un 55.75. Termina qui la quinta manche, visto che anche Mandlbauer ha deciso di non scendere in pista. 10.29 Quinto posto per Tentea, il rumeno ha 39 centesimi di svantaggio dalla vetta. 55.63 per il rumeno. 10.27 Tredicesimo posto per Brown con un 1.18 secondi di svantaggio dalla vetta di Heinrich. 10.25 Settimo posto per Li con 55.91 secondi sul cronometro. 10.22 Dodicesimo posto per Edelman con un

