Bob a 4 ha acceso i riflettori a Cortina, dove le ultime due prove determinano le chance olimpiche. Baumgartner e gli altri bobbisti si sfidano sulla pista dedicata a Eugenio Monti, dopo aver completato le prime sessioni di test. La giornata serve a verificare la tenuta della pista prima delle gare ufficiali di scivolamento. Gli atleti spingono forte, cercando di migliorare i tempi e confermare la loro preparazione. La tensione cresce in vista delle prossime qualificazioni per le Olimpiadi 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle quinta e della sesta batteria di prova del bob a 4, con i bobbisti in gara che testeranno per l’ultima volta la pista dedicata al grande Eugenio Monti al Cortina Sliding Center. La gara ufficiale inizierà sabato 21 con la prime due batterie che inizieranno alle 10.00 Dopo le prime quattro due, diciamolo a bassa voce, ma il bobbista che ha dimostrato maggiore smalto nella disciplina a 4 è Patrick Baumgartner: l’azzurro ha chiude la prima, la seconda e la quarta prova davanti a tutti, con la terza che invece lo ha visto al terzo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Baumgartner in pista per le ultime due prove

