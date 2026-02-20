LIVE Bob a 2 femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | tedesche favorite prime due manche in serata

Il bob a 2 femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina ha iniziato con le prime due manche in serata, con le tedesche favorite a conquistare il podio. Venticinque squadre si sfidano in pista, cercando di ottenere il miglior risultato possibile. Le prime run hanno mostrato un equilibrio tra velocità e precisione, con alcune atlete che hanno già evidenziato una buona performance. La competizione è aperta: le squadre sono pronte a spingere al massimo per salire sul podio. La sfida continua domani con le ultime run.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle prime due manche del bob a 2 femminile alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina con ben venticinque equipaggi pronti a giocarsi il tutto per tutto per ottenere la migliore posizione possibile, con alcune che lotteranno i tre posti validi per le medaglie. La favorita dovrebbe essere la tedesca Laura Nolte, anche se il finale del monobob ci costringe a non dare nulla per scontato visto che nell'ultima batteria la campionessa della Germania ha perso il primo posto per soli quattro centesimi, con la statunitense Elana Meyers Taylor che, non solo ha vinto la medaglia d'oro, ma è l'atleta più anziana della storia a farlo, quando ha 41 anni di età.