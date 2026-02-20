LIVE Bob a 2 femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Nolte torna in vetta Andreutti nelle migliori venti!

Bob a due femminile ha visto Nolte tornare in testa e Andreutti entrare tra le prime venti. La gara si svolge alle Olimpiadi 2026, attirando l’attenzione degli appassionati di sport estremi. I piloti si preparano alla terza manche, prevista per domani alle 19.00. La competizione prosegue con grande entusiasmo, mentre gli spettatori seguono ogni aggiornamento in diretta. La sfida tra le atlete continua a tenere alta l’attenzione sulla disciplina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.51 La terza manche del bob a 2 inizierà domani alle 19.00. Per il momento è tutto, termina qui questa cronaca in Diretta e in Live: grazie mille per averci seguito, buona conclusione di serata a tutti con il programma olimpico. 20.48 Domani ci aspettano due manche incredibili e che potrebbero regalarci lo stesso finale che abbiamo visto nel monobob visto che le atlete sono tutte, sia per la lotta alle medaglie e sia per la parte bassa della classifica. Andreutti ha perso due posizioni rispetto alla prima manche, chiudendo la seconda in diciottesima posizione: domani l’azzurra deve fare il possibile per mantenere la ventesima posizione, cosi poi per partecipare alla quarte e ultima batteria.🔗 Leggi su Oasport.it

