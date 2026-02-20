LIVE Bob a 2 femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | manca poco alla prima batteria tedesche favorite
Bob a due femminile alle Olimpiadi 2026: questa sera si svolge la prima batteria, con le tedesche pronte a dare battaglia. La favorita Nolte partirà per prima, tra le venticinque squadre in gara. La gara si svolge sulla pista di Cesana Torinese, dove le atlete si sfidano a velocità elevatissime. Tra attese e tensioni, gli appassionati attendono con ansia l’inizio della competizione. La prima batteria è ormai alle porte.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.52 Il primo equipaggio dei venticinque a scendere sarà proprio quello della favorita Nolte. 17.50 Ancora dieci minuti, e inizierà la prima batteria. 17.45 Presenti anche due azzurre, con Andreutti e De Silvestro che sono rispettivamente accompagnate da Gatti e Costella. 17.43 Le favorite sono le tedesche, soprattutto la Germania di Nolte, accompagnata da Levi, che vuole prendersi l’oro che ha perso nel monobob per soli quattro centesimi. 17.40 Mancano venti minuti all’inizio della prima manche della gara del bob a 2 femminile. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle prime due manche del bob a 2 femminile alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina con ben venticinque equipaggi pronti a giocarsi il tutto per tutto per ottenere la migliore posizione possibile, con alcune che lotteranno i tre posti validi per le medaglie.🔗 Leggi su Oasport.it
