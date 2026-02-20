Il bob a due femminile si svolge alle Olimpiadi 2026, con Armbruster che guida la gara e Andreutti che cerca la top 20. La competizione si tiene in un tracciato ghiacciato e le atlete si preparano per la seconda manche, prevista alle 19.50. I tifosi seguono con attenzione gli sviluppi in diretta, pronti a scoprire chi salirà sul podio. L’evento continua ad appassionare gli appassionati di sport invernali.

18.58 Appuntamento alle 19.40, visto che alle 19.50 inizierà la seconda manche del bob a 2 femminile. A dopo! 18.57 Andreutti è al momento sedicesima, dopo un'ottima batteria per lei, e a soli 2 centesimi dalle migliori quindici in classifica. Non bene, invece, De Silvestro, che al momento è ventiquattresima, in penultima posizione. 18.55 La vetta della classifica per il momento è di Armbruster che ha chiuso la prima batteria davanti a tutte facendo anche il record della pista con un meraviglioso 56.92. 18.53 Ventitreesimo posto per Haslwanter che ha 1.

© Oasport.it - LIVE Bob a 2 femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Armbruster in testa, Andreutti per la top 20! Alle 19.50 la seconda manche

