LIVE Alle 20.45 Sassuolo-Verona | le ultime sulla sfida di Reggio Emilia
Alle 20.45 si gioca Sassuolo-Verona, una sfida importante per entrambe le squadre. Il Sassuolo cerca di mantenere il suo momento positivo, mentre il Verona tenta di migliorare la posizione in classifica. Questa partita si svolge a Reggio Emilia, dove i tifosi affollano gli spalti per sostenere le proprie squadre. I giocatori si preparano a scendere in campo, pronti a dare il massimo. La partita promette emozioni fino all’ultimo minuto.
Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime quattro partite di campionato. A fare meglio dei neroverdi, sullo stesso periodo, solo l'Inter. Il Verona, invece, ha perso tre delle ultime quattro gare. A -9 dalla zona salvezza, a squadra di Sammarco rincorre la prima vittoria del 2026. Nel nuovo anno i gialloblù hanno perso sei partite e ne hanno pareggiate tre. (3-5-2) Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Al-Musrati, Harroui, Frese; Sarr, Bowie. All. Sammarco (4-3-3) Muric; Coulibaly, Walukiewiz, Idzes, Doig; Thorstvedt, Lipani, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurienté.🔗 Leggi su Gazzetta.it
