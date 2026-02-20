Lite tra vicini per il passaggio di mezzi carichi di liquami | tolta la licenza di caccia al trattorista

Una lite tra vicini per il passaggio di trattori carichi di liquami ha portato alla revoca della licenza di caccia a un trattorista. La disputa si è intensificata quando uno dei residenti ha denunciato minacce, ma solo due mesi dopo l’incidente. Le tensioni tra le due famiglie si sono acuite a causa delle operazioni agricole e del passaggio di mezzi pesanti. Il giudice amministrativo ha infine deciso di sospendere il porto d’armi del trattorista coinvolto. Ora si attende la prossima udienza.

Accolto il ricorso di un dipendente di un'azienda agricola. Per i giudici umbri, una semplice denuncia (specie se tardiva) non è sufficiente a fondare un giudizio di inaffidabilità senza un'adeguata verifica dei fatti La vicenda inizia con la denuncia da parte di un residente nelle vicinanze di un'azienda agricola, nei confronti dei dipendenti dell'impresa per minacce. Al centro del contendere, l'utilizzo di una strada vicinale e il passaggio di mezzi pesanti adibiti al trasporto di liquami zootecnici. Sulla base di quella denuncia, presentata, però, due mesi dopo i fatti contestati, la Prefettura di Perugia aveva emanato un divieto di detenzione di armi e munizioni, seguito dalla logica revoca del porto di fucile da parte della Questura.