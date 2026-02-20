Lite con i ragazzi Il ’samurai’ rischia 8 mesi

Un uomo di 50 anni, conosciuto come il “samurai”, rischia otto mesi di carcere dopo aver aggredito dei ragazzi nel suo giardino. La sera in questione, ha sceso le scale armato di un bastone simile a una spada da kendo, cercando di allontanare circa trenta giovani che cercavano di entrare a una festa di compleanno. Durante la lite, ha colpito un 17enne con uno schiaffo e ha ricevuto un colpo al volto da un casco da motociclista, che gli ha aperto un sopracciglio. La vicenda si svolge a Monza.

Otto mesi di reclusione. È la condanna chiesta dalla Procura per un 50enne imputato di lesioni personali al Tribunale di Monza per essersi trasformato in un " samurai ", scendendo da casa con un bastone – simile a una spada da kendo – per allontanare una trentina di ragazzi che avevano invaso di notte il giardino condominiale nel tentativo di imbucarsi a una festa di compleanno, finendo per colpire con uno sberlone un 17enne e per ricevere un colpo sul volto con un casco da motociclista che gli aveva aperto un sopracciglio. La vicenda è accaduta l' 11 giugno 2021. Erano circa le 23 quando il gruppo di ragazzi ha cercato di imbucarsi alla festa organizzata in un appartamento di via Ramazzotti.