L’Italia dello short track sogna una chiusura importante L’infuocata staffetta e le azzurre dei 1500

L’Italia dello short track vive un momento cruciale, dopo il successo della staffetta femminile e le prestazioni delle azzurre nei 1500 metri. La causa di questa svolta positiva è l’impegno costante delle atlete e il supporto di tecnici dedicati. La competizione si avvicina alla conclusione e il pubblico segue con attenzione ogni gara, sperando in un risultato storico. Milano Cortina 2026 si avvicina e le speranze italiane nel settore continuano a crescere. La corsa alle medaglie sta entrando nel vivo.

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 stanno avvicinandosi sempre di più alla fine e molte discipline hanno già terminato i loro programmi, mentre altre sono ormai prossime alla chiusura. Questo è il caso dello short track, che è pronto a vivere un'ultima spettacolare giornata alla Ice Skating Arena (il Forum d'Assago). Si assegnano le ultime medaglie, quelle dei 1500 metri femminili e poi quelle di una staffetta maschile che si presenta incandescente. Stasera ci sarà anche il saluto olimpico di Arianna Fontana. Vent'anni dopo la valtellinese chiuderà un percorso iniziato a Torino 2006. In questi Giochi, Fontana è riuscita ad arrivare a quattordici medaglie, superando Edoardo Mangiarotti.