Liscio in Lutto | Scompare Claudio Borghesi 75 anni erede di

Claudio Borghesi, 75 anni, è scomparso a causa di un improvviso malore mentre si trovava a casa sua a Cesena. Figura di spicco nel mondo del Liscio Romagnolo, era noto come erede di una tradizione musicale che ha portato avanti con passione. La sua morte colpisce la comunità locale, che lo ricorda per le numerose esibizioni e per aver trasmesso il mestiere ai giovani musicisti. La sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama musicale della regione.

Il Liscio Romagnolo in Lutto: Scompare Claudio Borghesi, Erede di una Leggenda. Cesena dice addio a Claudio Borghesi, figura chiave della musica da ballo romagnola e figlio del celebre compositore e virtuoso della fisarmonica Vittorio Borghesi. La sua scomparsa, avvenuta oggi, 20 febbraio 2026, all'età di 75 anni, lascia un vuoto nel cuore della comunità locale e nel panorama musicale italiano. Borghesi ha dedicato la sua vita a preservare e diffondere l'arte del liscio, un genere profondamente radicato nella cultura popolare dell'Emilia-Romagna. Un'Eredità Musicale di Famiglia. Claudio Borghesi è cresciuto in un ambiente musicale straordinario, plasmato dal talento e dalla passione del padre, Vittorio.