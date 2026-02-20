L’Iran vuole farsi trovare pronto

L’Iran si mobilita per un possibile attacco degli Stati Uniti, cercando di rafforzare le proprie difese. Il governo ha ordinato esercitazioni militari su larga scala e ha intensificato il dispiegamento di truppe nelle zone strategiche. La decisione arriva dopo che Washington ha aumentato la pressione con nuove sanzioni e minacce di intervento. Le autorità iraniane vogliono dimostrare di essere pronte a difendersi in ogni momento. Le esercitazioni coinvolgono anche sistemi missilistici e unità di forze speciali. La situazione rimane tesa nella regione.

Si sta preparando a un possibile attacco degli Stati Uniti, rafforzando le sue difese e organizzando esercitazioni militari Negli ultimi mesi, e in maniera più rapida in queste settimane, l'Iran ha rafforzato le difese dei propri siti nucleari, cioè i laboratori e le strutture dove il governo sta sviluppando il proprio programma nucleare. I lavori sono cominciati dopo che Israele e gli Stati Uniti avevano attaccato alcuni di questi siti a giugno, danneggiando ma non distruggendo il programma nucleare iraniano. Nella città di Isfahan c'è uno dei siti colpiti dove si troverebbe parte delle scorte di uranio arricchito necessario per produrre un'arma atomica.