A Lione, la polemica è esplosa dopo che alcuni manifestanti hanno attaccato un gruppo di giovani. La causa sono le accuse di aver partecipato a un’imboscata di stampo fascista, che ha portato a scontri tra opposte fazioni. La scena si è svolta davanti a un centro sociale, dove sono volate pietre e bottiglie. La tensione si è alimentata con commenti sui social e testimonianze contrastanti. La polizia ha dovuto intervenire per calmare gli animi e contenere le violenze in strada.

Roma, 20 feb – Da giorni, una parte dell’area antagonista prova a riscrivere la morte di Quentin Deranque. Dinamo Press, Infoaut e Contre-attaque parlano di “imboscata fascista”, di un commando armato che avrebbe attaccato antifascisti disarmati, di un ragazzo morto a seguito di una rissa scatenata dalla destra. Una contro-inchiesta che punta a ribaltare completamente i fatti: da linciaggio a legittima difesa, da vittima a aggressore. Il linciaggio di Quentin Deranque spacciata per “imboscata nera”. Il problema è che le risultanze ufficiali dell’inchiesta francese raccontano altro. Secondo quanto riportato da Le Monde, infatti, mercoledì 18 febbraio undici persone sono state ascoltate nell’ambito dell’indagine e sette sono state poste in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Lione, la macchina del fango si è attivata: da linciaggio a “imboscata fascista”

