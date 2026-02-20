Lione la macchina del fango si è attivata | da linciaggio a imboscata fascista
A Lione, la polemica è esplosa dopo che alcuni manifestanti hanno attaccato un gruppo di giovani. La causa sono le accuse di aver partecipato a un’imboscata di stampo fascista, che ha portato a scontri tra opposte fazioni. La scena si è svolta davanti a un centro sociale, dove sono volate pietre e bottiglie. La tensione si è alimentata con commenti sui social e testimonianze contrastanti. La polizia ha dovuto intervenire per calmare gli animi e contenere le violenze in strada.
Roma, 20 feb – Da giorni, una parte dell’area antagonista prova a riscrivere la morte di Quentin Deranque. Dinamo Press, Infoaut e Contre-attaque parlano di “imboscata fascista”, di un commando armato che avrebbe attaccato antifascisti disarmati, di un ragazzo morto a seguito di una rissa scatenata dalla destra. Una contro-inchiesta che punta a ribaltare completamente i fatti: da linciaggio a legittima difesa, da vittima a aggressore. Il linciaggio di Quentin Deranque spacciata per “imboscata nera”. Il problema è che le risultanze ufficiali dell’inchiesta francese raccontano altro. Secondo quanto riportato da Le Monde, infatti, mercoledì 18 febbraio undici persone sono state ascoltate nell’ambito dell’indagine e sette sono state poste in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Argomenti discussi: Paulo Fonseca, il Re Mida di Lione. Con lui anche Endrick diventa oro; Lione, aggredito un militante di estrema destra. Accuse alla France Insoumise; Lione, morto il militante di estrema destra aggredito. Macron: Delitto atroce; Acqui rifiuta la censura dell'Anpi contro la presentazione di un libro. A Lione la censura uccide.
Quentin Deranque ucciso a Lione: cosa si sa dell’omicidio del 23enne attivista di estrema destra e chi potrebbe essere coinvoltoL'aggressione mortale dell'attivista di estrema destra sta infiammando lo scontro politico in Francia tra destra e sinistra ... ilfattoquotidiano.it
Omicidio Deranque a Lione, 11 arresti. Meloni: Travolto da clima odio, uccisione che addoloraSalgono a 11 le persone arrestate in relazione al pestaggio che ha portato alla morte del militante nazionalista francese Quentin Deranque a Lione. Lo rende noto l'emittente Bfmtv citando fonti vicine ... adnkronos.com
