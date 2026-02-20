L’interpretazione dei sogni e il limite del diritto di scherzare

Il sogno di mio figlio, in cui vedeva un neonato arrivare in casa e lo cullava con gioia, ha suscitato discussioni sul senso di questa immagine. La scena, piena di tenerezza, rappresenta un desiderio di crescita e di nuovi inizi. Tuttavia, alcuni si chiedono se scherzare su temi come la nascita e la famiglia possa far perdere di vista i limiti del rispetto. La discussione si accende quando si tenta di capire se il sogno riveli ansie o speranze profonde. La questione rimane aperta e richiede attenzione.

Per un attimo l'immagine dei miei figli con un altro fratellino mi fa commuovere. Ecco cosa sarebbe potuto essere e non è stato. Un’altra baraonda di rumori atroci. Ragazzi, mi sembra un progetto bellissimo, però perché non ci pensate voi? Io ci metto il pullmino Mio figlio ha sognato che in casa nostra era arrivato un fratellino, un neonato, e io glielo mettevo in braccio, lui lo cullava e il bimbo rideva. La sensazione che gli ha lasciato il sogno l’ha talmente entusiasmato che è corso da me a chiedermi di farglielo subito, un fratellino per l’inizio dell’estate diciamo. Ho riso, manifestandogli che siamo nel regno della risata e non della realtà, poi ho cercato su Google cosa significhi, per un adolescente, sognare la nascita di un fratellino. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

