Lindsey Vonn supera il quinto intervento dopo le Olimpiadi | Sei ore per concluderlo tante viti e placche – Video

Lindsey Vonn ha affrontato il suo quinto intervento dopo le Olimpiadi, a causa di una frattura al ginocchio. L’atleta ha spiegato che l’intervento è durato più di sei ore, con numerose viti e placche per riparare i danni. La sciatrice ha condiviso un video che mostra l’interno del suo ginocchio, evidenziando la complessità dell’operazione. Vonn si sta concentrando sulla ripresa e sul ritorno alle competizioni.

“Ho superato l’operazione, ci sono volute oltre sei ore per concluderla. Come potete vedere sono serviti tante viti e placche per rimettere insieme tutto”. Lindsey Vonn continua ad aggiornare quotidianamente i suoi tanti tifosi, in apprensione dopo la terribile caduta durante le Olimpiadi di Milano-Cortina in avvio dei Giochi invernali. Una caduta avvenuta l’8 febbraio che le ha causato fratture multiple a femore gamba. La campionessa americana, operata quattro volte all’ospedale di Treviso, è poi stata riportata a casa negli Stati uniti dove ha subito il quinto intervento, come racconta lei stesa sui social.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

