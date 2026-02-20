Lindsey Vonn il video virale dall' ospedale tra ironia e ringraziamenti scatena le polemiche social

Lindsey Vonn è al centro di polemiche sui social dopo che sua sorella Karin ha condiviso un video dall'ospedale Ca' Foncello di Treviso. La donna ha pubblicato il filmato per mostrare un momento di sollievo, ma il contenuto ha diviso gli utenti tra chi apprezza l’ironia e chi critica la scelta di diffondere immagini in una fase delicata. La pubblicazione ha attirato migliaia di commenti e ha acceso il dibattito sulla privacy in situazioni di emergenza. La vicenda continua a far discutere sul web.

"Cancellate le app di incontri e andate in un ospedale italiano". Basta una frase ironica, una corsia illuminata e le note di "This Will Be (An Everlasting Love)" di Natalie Cole per trasformare un ricovero in un caso virale. Protagonista indiretta del video è Lindsey Vonn: la campionessa statunitense, operata all'Ospedale Ca' Foncello, è finita al centro di un racconto social che mescola leggerezza, riconoscenza e inevitabilmente polemiche. A pubblicare il filmato è stata la sorella, Karin Kildow, che ha documentato con tono da commedia romantica i giorni trascorsi tra medici e infermieri italiani.