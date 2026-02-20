Lindsey Vonn e il quinto intervento per la caduta alle Olimpiadi | Ci sono volute più di sei ore e un sacco di viti e piatti

«Ho superato l’operazione chirurgica. ci sono volute più di 6 ore per completarla». Con queste parole cariche di sollievo, ma anche di tutta la fatica di un calvario infinito, Lindsey Vonn ha annunciato via social l’esito del quinto intervento subito dopo la brutta caduta nella discesa libera delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La leggenda dello sci americano ha mostrato sul suo profilo Instagram anche le immagini delle radiografie. L’intervento, eseguito negli Stati Uniti dal dottor Hackett dopo il primo ricovero d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, è stato un vero tour de force chirurgico.🔗 Leggi su Open.online

Lindsey Vonn supera il quinto intervento dopo le Olimpiadi: “Sei ore per concluderlo, tante viti e placche” – VideoLindsey Vonn ha affrontato il suo quinto intervento dopo le Olimpiadi, a causa di una frattura al ginocchio.

Lindsey Vonn caduta in Discesa alle Olimpiadi, le immagini dell'intervento dell'elisoccorso durante la garaDurante la discesa libera femminile alle Olimpiadi, Lindsey Vonn è caduta e ha subito un grave infortunio.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: I messaggi a Lindsey Vonn dopo l'infortunio alle Olimpiadi: i fiori di Stefani, la foto di Sinner, il post di Schwarzenegger. Non c'è grandezza senza fallimento; Sto pensando a te è il messaggio di Jannik Sinner per Lindsey Vonn (e conferma della loro grande amicizia); Lindsey Vonn al ritorno negli USA: Non mi sono ancora alzata in piedi, ma tornare a casa è una sensazione fantastica; 'La mia gamba è ancora a pezzi': il video del rientro negli USA di Lindsey Vonn.

Lindsey Vonn, il video virale dall'ospedale tra ironia e ringraziamenti scatena le polemiche socialIl video pubblicato dalla sorella Karin Kildow dall'ospedale Ca' Foncello di Treviso si è trasformato in un caso virale e ha suscitato polemiche social. tgcom24.mediaset.it

Lindsey Vonn: «Addio Leo, tredici anni insieme non li dimenticherò mai»Per la sciatrice statunitense, dopo il grave infortunio, l’immenso dolore per la morte del suo amato labrador. Il post su Instagram è commovente ... vanityfair.it

UN AGGIORNAMENTO SU LINDSEY VONN: "L'intervento è andato... ci sono volute poco più di 6 ore per completarlo. Come potete vedere, sono servite molte placche e viti per rimettere tutto insieme, ma il Dr. Hackett ha fatto un lavoro incredibile. Grazie an - facebook.com facebook

Lindsey Vonn torna negli USA: "La mia gamba è a pezzi ma sono a casa" #SkySport #MilanoCortina2026 x.com