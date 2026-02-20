L’Incubo di Lisa Tv8 | trama e spiegazione finale del film 2021

L’Incubo di Lisa, trasmesso su Tv8, ha suscitato molta attenzione tra gli spettatori. Il film del 2021, diretto da Jason Wan Lim, racconta la storia di una coppia che affronta gravi problemi di relazione. La protagonista, Lisa, si ritrova coinvolta in un’atmosfera inquietante dopo aver consultato un esperto per salvare il suo matrimonio. La narrazione si svolge in un contesto isolato, dove gli eventi prendono una piega sempre più inquietante. La scena finale lascia spazio a molte domande senza risposta.

L’Incubo di Lisa film Tv8. L’incubo di Lisa film Tv8 diretto dal regista Jason Wan Lim. Il thriller canadese “Secrets in the Wilderness”, prodotto da MarVista nel 2021, parla di una coppia in crisi che prova a rivolgersi a un consulente matrimoniale. È da lì che inizieranno i guai per Lisa e Tyler. Tra gli attori protagonisti troviamo Stephanie Bennett (Lisa) e Stafford Perry (Tyler). Il film riprende il genere del quasi omonimo L’Incubo di Lila. A seguire, la trama di L’incubo di Lisa e la spiegazione finale del film. L’Incubo di Lisa trama completa. Lisa e Tyler sono sposati e possiedono una piccola impresa insieme. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

