L’inclusione s’impara sul palco
Il teatro di Sarteano, Cetona e San Casciano dei Bagni ha dimostrato che l’inclusione si insegna anche sul palco. Durante gli spettacoli, i bambini imparano a collaborare e rispettare le differenze in modo diretto e pratico. Gli insegnanti raccontano che le rappresentazioni aiutano i più giovani a superare le paure e a valorizzare le diversità. Ogni scena diventa un’occasione per scoprire l’importanza di ascoltare e condividere. Le scuole stanno integrando sempre più questa esperienza nel percorso educativo.
Il teatro, inteso come filo conduttore per incentivare all’ inclusione e sostenere le diversità, diventa spazio di ascolto e di crescita individuale e collettiva per i bambini delle scuole di Sarteano, Cetona e San Casciano dei Bagni. L’iniziativa, tramite il progetto " Sostenere l’Orizzonte " organizzato dall’associazione Acquilegia e cofinanziato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per riuscire a contrastare la povertà minorile offrendo nuove possibilità ai ragazzi e bambini, prevede attività teatrali all’interno delle scuole e in contesti extrascolastici del territorio con l’obiettivo di regalare ai bambini coinvolti uno spazio dove poter sperimentare, raccontare, osservare e fermarsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
