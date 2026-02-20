Il teatro di Sarteano, Cetona e San Casciano dei Bagni ha dimostrato che l’inclusione si insegna anche sul palco. Durante gli spettacoli, i bambini imparano a collaborare e rispettare le differenze in modo diretto e pratico. Gli insegnanti raccontano che le rappresentazioni aiutano i più giovani a superare le paure e a valorizzare le diversità. Ogni scena diventa un’occasione per scoprire l’importanza di ascoltare e condividere. Le scuole stanno integrando sempre più questa esperienza nel percorso educativo.

Il teatro, inteso come filo conduttore per incentivare all’ inclusione e sostenere le diversità, diventa spazio di ascolto e di crescita individuale e collettiva per i bambini delle scuole di Sarteano, Cetona e San Casciano dei Bagni. L’iniziativa, tramite il progetto " Sostenere l’Orizzonte " organizzato dall’associazione Acquilegia e cofinanziato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per riuscire a contrastare la povertà minorile offrendo nuove possibilità ai ragazzi e bambini, prevede attività teatrali all’interno delle scuole e in contesti extrascolastici del territorio con l’obiettivo di regalare ai bambini coinvolti uno spazio dove poter sperimentare, raccontare, osservare e fermarsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’inclusione s’impara sul palco

La commedia dialettale “Al tre bigóte” porta sul palco risate e inclusioneLa commedia dialettale “Al tre bigóte” è un appuntamento gratuito che combina teatro popolare, dialetto e convivialità.

Vicopisano celebra lo sport. Atleti e società sul palco: "Premi, valori e vera inclusione"Vicopisano dedica un momento di riconoscimento allo sport, valorizzando atleti e società locali.

The Long Game: Thinking with Strategy & Patience

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.