Limbiate incidente sulla Comasina ferito motociclista

Un motociclista è rimasto ferito questa sera sulla Comasina a Limbiate, a causa di un tamponamento tra due veicoli. L’incidente si è verificato all’intersezione tra via Trieste e l’ex statale, creando code e disagio nel traffico locale. I soccorsi sono intervenuti prontamente per soccorrere il ferito e mettere in sicurezza la zona. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente e raccogliendo le testimonianze dei testimoni presenti.

© Ilnotiziario.net - Limbiate, incidente sulla Comasina, ferito motociclista

