Lilli Gruber Pino Corrias e Giovanni Montanaro dialogano con gli autori di Venetians

Lilli Gruber, Pino Corrias e Giovanni Montanaro partecipano a un dibattito con gli autori di

Sabato 21 febbraio, alle ore 17.30, la Sala del Piovego di Palazzo Ducale a Venezia ospita la presentazione del romanzo Venetians. Il segreto dell’Arsenale (Sonzogno, 2026) di Luca Josi e Allegra Scattaglia. L’incontro, moderato da Lilli Gruber, vedrà gli interventi di Pino Corrias e Giovanni Montanaro, in un dialogo che accompagnerà il pubblico dentro le atmosfere e i misteri del libro. La presentazione si svolge nella prestigiosa sede del Palazzo Ducale, con ingresso dalla Porta della Carta, in Piazza San Marco 1. Un’occasione per incontrare gli autori e approfondire i retroscena di un romanzo che restituisce alla città lagunare il ruolo di protagonista assoluta.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

