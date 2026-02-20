Liguria corruzione elettorale | 5M€ di danni richiesti mafia

Il Ministero della Giustizia ha chiesto oltre 5 milioni di euro di risarcimento danni in relazione a un'indagine sulla corruzione elettorale in Liguria. Il procedimento si concentra sui presunti brogli e sulle pressioni esercitate durante le elezioni regionali del 2020. L'inchiesta ha portato alla luce possibili intrecci tra politica e criminalità organizzata, con indagini che proseguono per chiarire i fatti. La questione rimane al centro di un acceso dibattito pubblico.

Liguria, Voto di Scambio: Ministero della Giustizia Chiede 5 Milioni di Euro di Risarcimento. Un’inchiesta sulla corruzione elettorale legata alle regionali liguri del 2020 ha subito un’accelerazione con richieste di risarcimento danni che superano i 5 milioni di euro. Il Ministero della Giustizia ha avanzato la richiesta, mentre il Ministero dell’Interno ne ha chiesta poco meno di mezzo milione, nell’ambito di un procedimento che coinvolge diciotto indagati, tra cui figure di spicco dell’amministrazione regionale. L’udienza preliminare, rinviata al 9 e al 23 aprile, sarà decisiva per stabilire se gli indagati dovranno affrontare un processo per corruzione elettorale e associazione a delinquere.🔗 Leggi su Ameve.eu

Ex deputato Angelo Lombardo condannato per corruzione elettorale: 2 anni e 3 mesi di carcereCatania L' ex deputato Angelo Lombardo è stato condannato a due anni e tre mesi di carcere per corruzione elettorale.

