Lido di Camaiore | due uomini inseguono l’auto di quattro ragazzi sparando colpi di pistola Per fortuna era una scacciacani

Lido di Camaiore (Lucca), 20 febbraio 2026 – Notte di paura in Versilia: due uomini (poi bloccati e denunciati dai carabinieri) hanno inseguito un'auto ed esploso degli spari con una pistola, che poi ai militari è risultata essere una scacciacani. È successo giovedì sera all'uscita di un locale di Lido di Camaiore ( Lucca). Gli spari hanno causato grave spavento a tre ragazze e un ragazzo che erano stati minacciati dai due armati di scacciacani e che poi li hanno inseguiti in auto. Non potevano pensare che fosse una pistola che fa solo rumore, gli spari sembravano veri. Peraltro il quartetto pensava di essersi messo al sicuro riuscendo a salire in auto ed ad andare via.🔗 Leggi su Lanazione.it

