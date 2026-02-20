Libri e sport | esce La partita del potere di Moris Gasparri

Moris Gasparri ha pubblicato “La partita del potere”, un libro che collega sport e politica. La causa riguarda come leader mondiali usano lo sport per trasmettere forza e immagine pubblica. Vladimir Putin mostra il fisico come simbolo della potenza russa, mentre Donald Trump trasforma incontri di combattimento in strumenti di comunicazione politica. Xi Jinping promuove lo sport come parte della crescita nazionale cinese, e Narendra Modi cerca di seguire lo stesso esempio in India. Il testo analizza queste strategie e le loro implicazioni, offrendo un quadro dettagliato di come lo sport si mescoli con il potere.

ROMA – Vladimir Putin che esibisce il proprio corpo atletico come modello della forza nazionale; Donald Trump che trasforma gli sport di combattimento in linguaggio politico e metafora della lotta permanente; Xi Jinping che investe nello sport come parte integrante della "rinascita della nazione cinese"; Narendra Modi che prova a emularlo per quella indiana. Mohammed bin Salman che utilizza l'industria degli spettacoli sportivi, a partire dal calcio, per ridefinire identità, consenso e prestigio globale dell'Arabia Saudita. Da sempre celebrato come spazio autonomo, pacifico e separato dalla politica, lo sport è diventato un'arma.