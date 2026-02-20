Li abbiamo accolti e loro fanno atti immondi contro di noi Il dolore di una vittima di stupro

Un episodio di violenza grave ha segnato una vittima che ha subito atti orribili. La donna ha spiegato di aver ricevuto un trattamento disumano da parte di chi avrebbe dovuto proteggerla, dopo aver cercato aiuto. La sua testimonianza rivela dettagli sconvolgenti sulla brutalità subita. La vicenda ha acceso l’attenzione pubblica su comportamenti inaccettabili. La donna si è affidata alle forze dell’ordine per denunciare quanto accaduto. La sua storia continua a fare discutere.

Un'autentica storia dell'orrore quella raccontata a Dritto e Rovescio, programma che va in onda su Rete4. In collegamento con lo studio, la donna, che non ha voluto mostrare il proprio volto, ha riportato una vicenda a dir poco agghiacciante: un episodio di violenza subito da lei, ma che ricorda da vicino quanto commesso nei confronti di tante altre vittime. Maria, questo il nome scelto per colei che ha riportato la testimonianza, si è fatta dunque rappresentante di tante altre vittime di violenza sessuale subita da parte di cittadini stranieri, alcuni anche di seconda generazione. Scossa e amareggiata, la donna si è lanciata in un vero e proprio sfogo.