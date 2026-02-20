L’ex principe Andrea rilasciato sotto inchiesta

L’ex principe Andrea è stato rilasciato dopo essere stato arrestato per accuse di cattiva condotta legata alle sue attività pubbliche. La causa dell’arresto riguarda presunti comportamenti scorretti durante incontri con persone coinvolte in scandali. La polizia ha confermato che l’arresto si è basato su nuove prove emerse nelle indagini in corso. Andrea si è presentato davanti agli agenti senza opporre resistenza. La vicenda continua a far discutere, mentre l’indagine si sviluppa.

L’ex principe Andrea è stato rilasciato sotto inchiesta in seguito al suo arresto con l’accusa di cattiva condotta nell’esercizio della sua funzione pubblica. Giovedì mattina, la polizia della Thames Valley ha dichiarato di aver arrestato un uomo sulla sessantina nel Norfolk e di aver effettuato delle perquisizioni presso alcuni indirizzi nel Berkshire e nel Norfolk. È tipico delle persone arrestate per reati finanziari essere rilasciate dopo poco tempo, quindi non sorprende che Andrew Mountbatten-Windsor sia tornato nella tenuta di Sandringham. L’ex principe Andrea rilasciato, casa succede ora. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

