L' ex principe Andrea rilasciato dopo 12 ore di interrogatorio Perché era il preferito di Elisabetta II e cosa rischia

Il principe Andrea è stato rilasciato dopo 12 ore di interrogatorio, motivato da un’indagine sulle sue attività finanziarie sospette. La sua posizione ha attirato molta attenzione, soprattutto perché era considerato il favorito di Elisabetta II e spesso al centro di discussioni pubbliche. Durante l’interrogatorio, sono emersi dettagli sui suoi rapporti con alcuni imprenditori e sui possibili conflitti di interesse. L’indagine continuerà a chiarire il suo ruolo in questa vicenda.

Concluse le perquisizioni presso la tenuta di Sandringham, dove l'ex principe Andrea è stato arrestato ieri, le ricerche della polizia continuano presso la Royal Lodge nella tenuta di Windsor. È stato "il figlio prediletto" della scomparsa regina Elisabetta II, per tanti, senza merito essendo in realtà vacuo, arrogante e belloccio, protetto da lei contro tutto e tutti. Ma lo scandalo Epstein è diventato la sua nemesi: il marchio d'infamia destinato a consegnare alla storia l'ex principe Andrea come il primo reale britannico d'alto lignaggio a finire in arresto dopo quasi 4 secoli (e proprio nel giorno del suo 66esimo compleanno) per presunti reati gravi. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

L'ex principe Andrea è stato rilasciato dopo 12 ore di interrogatorioL'ex principe Andrea è stato rilasciato dopo quasi 12 ore di interrogatorio.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Regno Unito, arrestato l’ex principe Andrea Mountbatten-Windsor; Caso Epstein, ex principe Andrea rilasciato dopo arresto; Andrea tra interrogatorio e perquisizioni, l'ex principe resta indagato per il caso Epstein; Caso Epstein, perché è stato indagato l'ex principe Andrea.

Caso Epstein, rilasciato ex principe Andrea dopo l’arresto. Re Carlo: massimo sostegno alle autoritàL’accusa è aver condiviso con il finanziere pedofilo americano informazioni riservate del Governo britannico quando era inviato commerciale di Londra ... ilsole24ore.com

L'ex principe Andrea, nuove accuse: Fece pagare a contribuenti massaggio e spese viaggioNuove accuse contro Andrew Mountbatten-Windsor. L'ex principe addebitò ai contribuenti britannici i costi per un massaggio e spese di viaggio eccessive mentre lavorava come inviato commerciale del Reg ... adnkronos.com

Caso Epstein, dopo l’ex principe Andrea arrestato anche l’ex ministro Mandelson – le accuse A settembre le dimissioni dall’incarico di ambasciatore britannico negli Usa. Sotto esame alcune mail - facebook.com facebook

Si tratta del quadro con l’immagine del principe Andrea, ritratto dopo il recente arresto legato allo scandalo Epstein x.com