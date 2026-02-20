L’ex principe Andrea polizia perquisisce Royal Lodge

La polizia britannica sta ancora perquisendo il Royal Lodge, residenza storica dell’ex principe Andrea, a causa di indagini in corso. Le forze dell’ordine hanno fatto irruzione ieri mattina, portando via diversi documenti e dispositivi elettronici. La perquisizione è legata a un’inchiesta sulla tutela dei minori e coinvolge direttamente l’ex membro della famiglia reale. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma fonti vicine alle autorità confermano che l’operazione prosegue senza sosta. La vicenda tiene banco nel mondo delle nobiltà britannica.

La polizia del Regno Unito sta ancora effettuando delle perquisizioni presso il Royal Lodge, storica residenza nel Berkshire associata all'ex principe Andrew. Lo riferisce The Guardian, secondo cui le attività investigative proseguono nell'ambito di accertamenti di natura preliminare relativi ai suoi legami con il finanziere americano pedofilo Jeffrey Epstein. Gli agenti hanno invece concluso i controlli nell'abitazione situata nella tenuta di Sandringham, dove il fratello di re Carlo III si era trasferito dopo il progressivo allontanamento dalla famiglia reale. Massimo riserbo dei magistrati. Le autorità, al momento, non hanno diffuso dettagli sui motivi specifici delle perquisizioni né sull'eventuale esito delle stesse, mantenendo il massimo riserbo.