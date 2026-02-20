L' ex principe Andrea arrestato e poi rilasciato dopo il caso Epstein

L'ex principe Andrea è stato arrestato nella sua residenza di Sandringham, nel giorno del suo 66° compleanno, per sospetti di cattiva condotta in pubblico ufficio. La polizia ha fatto irruzione nella casa e lo ha fermato, ma poi l'ha rilasciato poco dopo. La vicenda riguarda le accuse legate al caso Epstein, che hanno portato a un'attenzione mediatica intensa sulla figura dell'ex membro della famiglia reale. Andrea si trova ora sotto inchiesta, mentre l'intera famiglia reale rimane sotto osservazione.

L'ex principe Andrea Mountbatten-Windsor è stato arrestato nella sua residenza di Sandringham, nel giorno del suo 66 esimo compleanno, con l'accusa di "cattiva condotta in pubblico ufficio".  Lo riporta la Bbc e altri media britannici precisando che l'arresto è avvenuto nell'ambito dell'inchiesta per condotta illecita nello svolgimento di una funzione pubblica in relazione al caso Epstein. Figlio di Elisabetta II e fratello dell'attuale sovrano del Regno Unito Carlo III, Andrea è accusato di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein nella sua ex veste di emissario commerciale del governo di Londra.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

